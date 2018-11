Beuth lehnt Pyrotechnik in Stadien weiterhin ab

Beuth bekräftigte anlässlich der Innenministerkonferenz in Magdeburg seinen Vorstoß nach einer deutlichen Strafverschärfung beim Einsatz von Pyrotechnik in Fußballstadien mit der Androhung einer Haftstrafe. In dieser und der vergangenen Spielzeiten habe sich gezeigt, dass sich trotz Strafen von den Vereine wie Stadionverboten oder Bußgeldern der Behörden bei einem geringen Teil von gewaltbereiten Personen keine Verhaltensänderung eingestellt habe.

«Nur weil rücksichtslose Chaoten das Abfackeln von Pyros zu einem Kulturgut erklären, darf doch der Staat nicht ein Auge zudrücken und sie gewähren lassen», mahnte der Minister. «Wir ziehen uns auch nicht aus kriminellen Brennpunktgegenden zurück, weil es bei einzelnen Verbrechern dort zum Alltag gehört, Straftaten zu begehen.» Eine drohende Haft entfalte aus kriminologischer Sicht sowohl eine general- wie auch spezialpräventive Wirkung.