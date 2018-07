Beuth stellt Projekt zur Kriminalitätsvorbeugung vor

Ziel der Initiative ist es, die Sicherheit zu erhöhen, indem die Polizei und die Kommunen vor Ort passgenau zusammenarbeiten. Kriminalprävention wird dabei als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begriffen.

Das Projekt war in den vier Modellregionen in Hanau und Maintal

(beide Main-Kinzig-Kreis), Bad Homburg vor der Höhe

(Hochtaunuskreis) sowie Schwalbach am Taunus (Main-Taunus-Kreis) erprobt worden. Es seien etwa zusätzliche Stellen geschaffen und der Dialog mit den Bürgern über die subjektiven Sicherheitsprobleme in den Städten angestoßen worden, hieß es in der Bilanz.

Wichtige Bausteine von Kompass (KOMmunalProgrAmm SicherheitsSiegel)

sind etwa ein «Schutzmann vor Ort» und Videoüberwachung. Es gehe nicht um zusätzliches Geld für die Kommunen, sondern um Strukturen, einen besseren Austausch und eine stärkere Vernetzung mit der Polizei, hatte Beuth früher gesagt.