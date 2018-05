Beuth verpflichtet Frankfurt wegen Änderung von Wahlkreis

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hat die Stadt Frankfurt zu Vorschlägen über einen neuen Zuschnitt ihres falsch berechneten Wahlkreises aufgefordert. Ein entsprechendes Schreiben sei nach der Entscheidung des Staatsgerichtshofs bereits unterwegs, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Wiesbaden. Hintergrund ist, dass im Wahlkreis Frankfurt I deutlich weniger Wahlberechtigte als durchschnittlich in den anderen hessischen Wahlkreisen wohnen. Deswegen muss dieser gut fünf Monate vor der hessischen Landtagswahl neu zugeschnitten werden.