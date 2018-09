Bevölkerung wächst langsamer: Größtes Plus in Frankfurt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Bevölkerung ist im Jahr 2017 weniger schnell als im Vorjahr gewachsen. Die Zahl der Menschen im Bundesland stieg um rund 30 000 (0,5 Prozent) auf 6,24 Millionen, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. 2016 sei die Bevölkerung um 0,6 Prozent gewachsen, und 2015 habe das Amt noch einen Zuwachs um etwa 82 000 Menschen verzeichnet. Den höchsten absoluten Einwohnerzuwachs hatte die Stadt Frankfurt (plus 10 464), den höchsten absoluten Verlust verbuchte der Landkreis Waldeck-Frankenberg (minus 711).