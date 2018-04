Bewährungsstrafe für MS-Kranken nach tödlichem Autounfall

Darmstadt/Obersthausen (dpa/lhe) - Das Landgericht Darmstadt hat einen an multipler Sklerose (MS) erkrankten Autofahrer nach einem tödlichen Verkehrsunfall wegen fahrlässiger Tötung zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der Angeklagte hatte am 11. Juni 2015 in Obertshausen (Kreis Offenbach) mit seinem Auto während eines Krampfanfalls einen Fußgänger mit über 140 Stundenkilometern angefahren. Der 34-jährige, der bei Grün eine Straße überquert hatte, wurde 40 Meter durch die Luft geschleudert und starb noch am Unfallort.