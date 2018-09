Bewährungsstrafe für randalierenden Parkhaus-Rowdy

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er betrunken in einem Frankfurter Parkhaus randaliert und Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet hat, ist ein 47 Jahre alter Autofahrer vom Amtsgericht Frankfurt am Freitag zu sechs Monaten Bewährungsstrafe und 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Darüber hinaus wurde eine Führerscheinsperre von sechs Monaten verhängt. Der Angeklagte war im Januar dieses Jahres mit einem Kastenwagen in das Parkhaus eingefahren, wo er mit dem Wagen in der Auffahrt hängenblieb. Starke Motorgeräusche und ein lautes Durchdrehen der Reifen machten die Polizei auf ihn aufmerksam. Statt den Aufforderungen der Beamten zu folgen, trat der Mann weiter auf das Gaspedal und ließ die Reifen quietschen. Die Frage nach seinem Namen beantwortete er mit einer Beleidigung.