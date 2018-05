Bewährungsstrafen für angeklagte Justizbeamte gefordert

Limburg (dpa) - Im Prozess um drei Justizbeamte und die tödliche Geisterfahrt eines Häftlings auf Freigang hat die Staatsanwaltschaft Bewährungsstrafen gefordert. Der Anklagevertreter sah es am Dienstag vor dem Landgericht Limburg als erwiesen an, dass die beiden Männer und eine Frau Mitschuld am Tod einer 21 Jahre alten Autofahrerin tragen. Sie hätten sich bei der Entscheidung, den Häftling in den offenen Vollzug zu versetzen, pflichtwidrig verhalten. Die Angeklagten sollen im Januar 2015 einem Häftling aus der Justizvollzugsanstalt Diez in Rheinland-Pfalz Freigang gewährt haben.