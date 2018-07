Bewaffneter Mann erbeutet Bargeld in Apotheke

Fernwald/Gießen (dpa/lhe) - Ein bewaffneter Mann hat in einer Apotheke in Fernwald bei Gießen Bargeld in dreistelliger Höhe erbeutet. Der Unbekannte war am Freitagabend in den Laden gekommen und hatte die vier Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht. Wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte, griff er in die geöffnete Kasse, entnahm das Geld und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Mann war dunkel gekleidet, mit einem Tuch maskiert und trug eine Sonnenbrille. Die Angestellten blieben unverletzt.