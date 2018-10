Bewaffneter Mann erbeutet in Hotel mehrere hundert Euro

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein bewaffneter Mann hat in Wiesbaden am Montagabend ein Hotel überfallen und mehrere hundert Euro erbeutet. Der mit einem Tuch maskierte Täter war in das in Bahnhofsnähe gelegene Hotel gekommen und hatte die 57-jährige Mitarbeiterin an der Rezeption mit einer Schusswaffe, vermutlich einer Pistole, bedroht. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag weiter berichtete, flüchtete der Unbekannte anschließend zu Fuß mit seiner Beute. Die Hotelangestellte blieb unverletzt.