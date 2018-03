Bewaffneter Mann verschießt Signalmunition: Festnahme

Gernsheim (dpa/lhe) - Ein bewaffneter Mann hat in Gernsheim nach dem Verlassen eines Linienbusses Signalmunition verschossen. Er habe ein Gewehr und zwei nach dem Waffengesetz verbotene Messer bei sich gehabt, teilte die Polizei in Darmstadt am Donnerstag mit. Zeugen hatten nach dem Vorfall am Mittwochabend den Notruf alarmiert, die Polizisten durchsuchten den 26-Jährigen und fanden die Waffen. Er wurde vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung entdeckten die Beamten weitere Waffen und Munition. Die Signalmunition hatte er mit einem speziellen Abschussgerät abgefeuert.