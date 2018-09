Bewaffneter Raub in Lebensmittelmarkt

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein bislang unbekannter Täter hat einen Lebensmittelmarkt in Frankfurt überfallen und mehrere hundert Euro erbeutet. Er täuschte erst vor, einen Schokoriegel kaufen zu wollen, und bedrohte die Kassiererin dann mit einer Pistole, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann, der laut Zeugenaussagen etwa 20 Jahre alt sein soll, konnte nach dem Überfall am Freitagabend fliehen. Der Geschäftsinhaber und ein Mitarbeiter verfolgten den Täter noch. Sie verloren ihn aber aus den Augen.