Bewaffneter Raubüberfall auf Spielhalle

Groß-Zimmern (dpa/lhe) - Maskiert und mit einem Schlagstock bewaffnet haben in Südhessen zwei Unbekannte eine Spielhalle überfallen. In der Spielhalle in Groß-Zimmern (Kreis Darmstadt-Dieburg) trafen sie auf eine 63-jährige Angestellte und eine weitere, 42 Jahre alte Frau, wie die Polizei berichtete. Die Täter drohten der Angestellen mit dem Schlagstock und erbeuteten so mehrere Hundert Euro. Anschließend flüchteten sie. Die Polizei suchte am Dienstagmorgen noch nach ihnen. Die beiden Frauen blieben unverletzt.