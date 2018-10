Bewaffneter überfällt Bäckerei in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein bewaffneter Mann hat am Freitagnachmittag eine Bäckerei in Wiesbaden überfallen. Er habe die Verkäuferin mit einer Schusswaffe bedroht und aufgefordert, die Kasse zu öffnen, teilte die Polizei am Freitag mit. Mit der Beute, die er selbst aus der Kasse nahm, sei er dann zu Fuß geflüchtet. Die Tatwaffe wurde als «einer Polizeiwaffe ähnlich» beschrieben.