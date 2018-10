Bewohner müssen teils abgesacktes Gebäude verlassen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Feuerwehr hat am Sonntagabend ein Gebäude in Offenbach teilweise evakuiert, nachdem es an einer Ecke abgesackt war. Auf einer Fläche von etwa sechs Quadratmetern hatte sich das Fundament ein paar Zentimeter gesetzt, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag berichtete. Auch hätten sich große Risse an der Fassade des vierstöckigen Gebäudes gebildet. «Das sah nicht schön aus.» Aus Sicherheitsgründen habe man die etwa 20 Menschen über der betroffenen Stelle aus dem Gebäude geholt. Zuvor hatte die «Offenbach-Post» darüber berichtet.