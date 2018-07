Beziehungsstreit: Mann erleidet Stichwunden am Oberkörper

Nauheim (dpa/lhe) - Bei einem Beziehungsstreit ist in der Nacht zum Dienstag ein 41-jähriger Mann in einem Nauheimer Wohnhaus mit einem unbekannten Gegenstand attackiert worden. Der Mann erlitt Stichwunden am Oberkörper und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ausgangspunkt sei ein Streit mit seiner 38-jährigen Lebensgefährtin gewesen, die nach der mutmaßlichen Tat aus dem Wohnhaus floh. Beide hatten nach Angaben der Polizei Alkohol getrunken. Kurze Zeit später konnte sie in der Nähe des Wohnhauses im Kreis Groß-Gerau festgenommen werden.