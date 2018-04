Biker stirbt bei Unfall

Vöhl (dpa/lhe) - Ein 30-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Vöhl (Landkreis Waldeck-Frankenberg) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Freitag mit seiner Maschine auf ein bremsendes Auto auf. Der Motorradfahrer stürzte und rutschte vor einen entgegenkommenden Transporter. Der 30-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er am Abend an seinen Verletzungen starb.