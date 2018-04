Bilanz der Blitzer-Aktion: 11 000 Temposünder erwischt

Die europaweite Aktion soll Autofahrer für die Gefahren des zu schnellen Fahrens zu sensibilisieren. In Deutschland blitzte es in mehreren Bundesländern, unter anderem in Bayern, Brandenburg, Thüringen und Hamburg. In Hessen tappten 11 000 Fahrzeuge in die fast 300 Radarfallen. Das waren fast 1000 Autos mehr als im letzten Jahr. Trotzdem fällt die Quote der Verkehrssünder mit 4,3 Prozent geringer aus als 2017. Das liegt daran, dass diesmal auch 55 000 Autos mehr kontrolliert wurden, nämlich 245 000.

Den höchsten Geschwindigkeitsverstoß beging ein Autofahrer in einer Tempo-70-Zone in Südhessen. Mit 170 km/h rauschte er mehr als doppelt so schnell wie erlaubt am Blitzer vorbei. In Frankfurt erwischten sie einen Temposünder, der zwei Mal in dieselbe Radarfalle tappte.

Insgesamt 43 Autos waren so schnell unterwegs, dass sie ihren Führerschein für vier Wochen abgeben mussten. Die Mehrheit, knapp unter 10 000 Fahrern, überschritt die Tempo-Limits aber nur mit maximal 20 km/h. Sie kamen mit einem Verwarnungsgeld von bis zu 35 Euro davon. Während 2017 noch 2500 Fahrer mit Punkten und Bußgeld rechnen konnten, waren es in diesem Jahr nur 723 Fahrer. Das zeige, so ein Polizeisprecher, dass sich die Autofahrer intensiv über die Blitzstellen informiert hatten.