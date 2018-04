Bildungskommission bringt viel Positives

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Ergebnisse der hessischen Landtagskommission zum Thema Bildung müssen nach einer Forderung von Schülern, Eltern und Lehrern stärker in die Schulpolitik einfließen. Die Arbeit der Enquetekommission «Kein Kind zurücklassen» sei insgesamt positiv, sagte die Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, Maike Wiedwald, am Freitag in Wiesbaden. «Nun stellt sich die Frage: Werden die Ergebnisse auch umgesetzt und wie?»