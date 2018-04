Bildungsstätte Anne Frank: Kollegah-Song als Fallbeispiel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einem als antisemitisch kritisierten Songtext sorgten die Rapper Kollegah und Farid Bang für einen Eklat. Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, hat die Texte der beiden Musiker nun als «hervorragendes Fallbeispiel» für Bildungsarbeit bezeichnet - gewissermaßen als Beispiel für «So nicht». Auf Grundlage der Songtexte «können wir gemeinsam mit Jugendlichen diskutieren, was an Zeilen wie 'Mein Körper ist definierter als von Auschwitzinsassen' oder 'Diese Syrer vergewaltigen dein Mädel, Bitch' problematisch ist», sagte Mendel am Freitag.