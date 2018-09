Bildungsstand in Hessen seit 2005 gestiegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Bildungsstand der Menschen in Hessen hat sich seit 2005 verbessert. Auch die Zahl der Arbeitslosen ging in dieser Zeit zurück, wobei bei besser Gebildeten auch die Arbeitslosigkeit deutlich niedriger ist. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Statistischen Bundesamtes zu Bildungsindikatoren hervor.