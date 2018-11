Billig verpackt: Pärchen stielt hochwertige Baumarktgeräte

Butzbach (dpa/lhe) - Da war nicht drin, was drauf stand: Ein Darmstädter Pärchen hat mit einer speziellen Masche unter anderem Mähroboter im Wert von etwa 3000 Euro aus einem Butzbacher Baumarkt gestohlen. Die Kartons ließen vermuten, sie kauften Toilettenschüsseln, den Inhalt hatten der 32-Jährige und die 23 Jahre alte Frau aber vertauscht. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Tausch flog auf, als die Toilettenschüsseln an verschiedenen Stellen im Markt aufgetaucht waren. Zeugenaussagen hatten die Beamten auf die Spur des Betrüger-Pärchens geführt.