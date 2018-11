Bio-Händler Alnatura wächst wieder schneller

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Bio-Lebensmittelhändler Alnatura wächst wieder stärker. Das Unternehmen habe die Neuausrichtung nach der Trennung vom ehemals wichtigsten Handelspartner dm überwunden, sagte Alnatura-Geschäftsführer Rüdiger Kasch am Dienstag in Frankfurt. Acht neue Filialen habe der Bio-Händler mit Sitz in Bickenbach bei Darmstadt im Geschäftsjahr 2017/2018 (30. September) eröffnet.