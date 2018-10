Biosphärenreservat mit immer mehr freiwilligen Helfern

Der Leiter der hessischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats (BR) Rhön, Torsten Raab, hat eine Erklärung für den Aufwärtstrend: «Die Themen Naturschutz und Ökologie gewinnen wieder an Bedeutung in der Öffentlichkeit. Deswegen wird gern freiwillig Unterstützung geleistet. Die Leute spüren, dass ihr Engagement Sinn macht und bekommen positive Rückmeldungen. Ohne ihre Mithilfe würden viele Projekte nicht so gut gelingen. Die Ehrenamtlichen sind das Rückgrat des Biosphärenreservats.»

Das BR Rhön gibt es seit mehr als 25 Jahren. Es war bei seiner Anerkennung durch die Unesco im Jahr 1991 das erste länderübergreifende Biosphären-Projekt in der Bundesrepublik. Das BR erstreckt sich über 2400 Quadratkilometer in Hessen, Bayern und Thüringen und repräsentiert den Landschaftsraum mitteldeutsches Bergland. Eine der Aufgaben des BR Rhön ist es, am Erhalt der Artenvielfalt mitzuwirken.