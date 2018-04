Bischof Bätzing gegen Kruzifix-Vorstoß

Das bayerische Kabinett hatte vergangenen Dienstag beschlossen, dass in allen Behördengebäuden unter Verwaltung des Freistaats am Eingang ein Kreuz angebracht werden soll. Bätzing schloss sich mit seinen Worten der Kritik zahlreicher anderer Kirchenvertreter an. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Marx, etwa sagte, durch Söders Erklärung und den Erlass seien «Spaltung und Unruhe» entstanden. Es stehe dem Staat nicht zu, die Bedeutung des Kreuzes zu erklären.