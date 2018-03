Bischof Fürst: Kardinal Lehmann war «glaubwürdiges Vorbild»

Rottenburg (dpa/lsw) - Als «glaubwürdiges Vorbild in Glauben und Leben» hat Bischof Gebhard Fürst den am Sonntag verstorbenen Mainzer Alt-Bischof, Kardinal Karl Lehmann, gewürdigt. Lehmann habe als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz unermüdlich unterschiedliche Positionen zusammengeführt und damit unschätzbare Beiträge zur Einheit der katholischen Kirche in Deutschland geleistet, erklärte der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart.