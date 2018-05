Bischof: Heiligsprechung Kaspers ist einmaliges Ereignis

Limburg (dpa/lrs) - Die Nachricht von der geplanten Heiligsprechung der Schwester Katharina Kasper (1820 bis 1898) ist beim Bistum Limburg und Kaspers Orden mit «großer Freude» aufgenommen worden. «Die Heiligsprechung von Katharina Kasper ist für unser Bistum und für die Armen Dienstmägde Jesu Christi ein einmaliges Ereignis, das wir gemeinsam gebührend feiern werden», sagte Bischof Georg Bätzing laut Mitteilung am Samstag. So sei unter anderem eine große Wallfahrt zur Heiligsprechung am 14. Oktober geplant.