Bistum Erfurt: Tod Lehmanns ist auch Verlust für die Ökumene

Erfurt (dpa/th) - Das Bistum Erfurt hat den verstorbenen Kardinal Karl Lehmann als einen «großen Mann der katholischen Kirche in Deutschland» gewürdigt. Lehmann habe «immer auch ein waches Gespür für die Besonderheiten der Katholiken in der ostdeutschen Diaspora» gehabt, erklärte der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr. Sein Tod sei auch ein großer Verlust für die Ökumene. Sein außergewöhnliches Engagement auf diesem Gebiet werde in Ost und West gleichermaßen geschätzt.