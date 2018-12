Bistum Limburg plant mit größerem Etat

Der Löwenanteil des Etats, rund 114 Millionen Euro, fließen für die Seelsorge in die Gemeinden. Die Diözese will zudem rund 24 Euro in den Bereich «Familien und Generationen» stecken, zu dem auch die Finanzierung von Kitas gehört. Für die Leitung und Verwaltung seien 29,1 Millionen Euro vorgesehen, für soziale und karitative Aufgaben 16,3 Millionen Euro.