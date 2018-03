Bistum Mainz: Beisetzung von Kardinal Lehmann am 21. März

Mainz (dpa) - Der verstorbene Mainzer Kardinal Karl Lehmann soll nach Angaben des Bistums am 21. März beigesetzt werden. Das Requiem soll an dem Tag um 15.00 Uhr im Mainzer Dom beginnen, wie das Bistum am Sonntag mitteilte. Nach dem Gottesdienst werde Lehmann dann in der Bischofsgruft des Domes beigesetzt. Die Bevölkerung habe in den nächsten Tagen in der Kirche des Mainzer Priesterseminars Gelegenheit, von Lehmann Abschied zu nehmen. Dort werde der Verstorbene vom kommenden Dienstag an ab 17.00 Uhr aufgebahrt. Lehman, der von 1987 bis 2008 als Vorsitzender der Bischofskonferenz die katholische Kirche in Deutschland geprägt hat, war am frühen Sonntagmorgen im Alter von 81 Jahren gestorben.