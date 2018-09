Bistum Mainz führt Schulgeld an hessischen Schulen ein

Erhoben werden soll nach Angaben des Bistums ein Schulgeld von monatlich 90 Euro für das erste Kind, 50 Euro für das zweite und zehn Euro für das dritte Kind. Alle weiteren Kinder seien frei. Je nach Einkommen der Eltern könne das monatliche Schulgeld auch reduziert werden. Betroffen sind die Albertus Magnus-Schule in Viernheim, die Liebfrauenschule in Bensheim, die St. Lioba-Schule in Bad Nauheim und die Marienschule in Offenbach. An den vier Schulen werden laut Bistum etwa 3400 Schüler unterrichtet.