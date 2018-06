Bitkom und Städtebund fordern Anlaufstelle Digitalstadt

Viele Rathauschefs wüssten nicht, wo sie bei den vielfältigen Themen - von E-Government über Mobilität und Gesundheit bis Handel - anfangen sollten. Sie hätten zudem Bedenken, in den Bereichen Datenschutz und Cyber-Sicherheit oder es fehle an Wirtschaftskraft.

Vorbildlich ist nach Einschätzung des Bitkom-Referents Smart City&Smart Region die Initiative des Landes Baden-Württemberg. Dabei würden 5 Modellstädte und 50 andere Regionen gefördert. «Sie gehen mit einem kleinen Beitrag in die Breite und unterstützen die Kommunen nahezu flächendeckend.»

Die Metropolen Barcelona, Amsterdam, Kopenhagen und Wien haben nach Einschätzung von Strehmann beim Einsatz von Technologien und Innovationen im Leben der Städte europaweit die Nase vorn. In den Niederlanden und Dänemark gebe es zudem auch noch eine Reihe anderer Städte.

Hamburg, München und Köln gehörten in Deutschland mit verschiedenen Projekten zu den Vorreitern. «In anderen Ländern herrscht mehr Aufbruchstimmung, sagte Strehmann. Daher habe Bitkom 2017 zusammen mit dem Städte- und Gemeindebund - als Initialzündung - einen Bundeswettbewerb für Städte mit 100 000 bis 150 000 Einwohnern ausgeschrieben, den Darmstadt gewonnen hat. Aufbruchstimmung sei aber auch bei den anderen Teilnehmern erzeugt worden. So sei etwa Jena nun Modellstadt in Thüringen, Parderborn in Nordrhein-Westfalen und Heidelberg in Baden-Württemberg.