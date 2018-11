Black Friday ist für Hessens Handel Pflichttermin geworden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Viele Einzelhändler in Hessen werden sich mit Rabattaktionen am sogenannten Black Friday beteiligen. Die Teilnahme-Quote liege geschätzt bei 70 bis 80 Prozent, sagte Michael Kullmann, Geschäftsführer des Hessischen Handelsverbands am Donnerstag in Wiesbaden: «Dem Black Friday und Cybermonday kann sich niemand mehr entziehen.» Beide Begriffe kommen aus dem USA. Der Black Friday («Schwarzer Freitag») findet am Freitag (23. November) statt, der Cybermonday des Onlinehandels am Montag (26. November) danach.