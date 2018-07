Blasenkrebs muss als Berufskrankheit anerkannt werden

Darmstadt (dpa/lhe) - Ehemalige Beschäftigte in der Gummiindustrie, die später Blasenkrebs bekommen haben, müssen von der gesetzlichen Unfallversicherung unterstützt werden. Bereits eine mehrmonatige Einwirkung der Gefahrenstoffe, denen Arbeiter in den 1980er Jahren ausgesetzt waren, können Blasentumore verursachen, wie das Hessische Landessozialgericht in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil entschied. Die Berufsgenossenschaft müsse daher Blasenkrebs als Berufskrankheit anerkennen. (Az.:: L 3 U 129/13)