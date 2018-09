Blau ersetzt Mintgrün: Neue Dienstkleidung für den Zoll

Am Hauptzollamt Frankfurt wurde die blaue Dienstkleidung am 10. September für die im Reisedienst arbeitenden Mitarbeiter eingeführt. Auch am Flughafen Düsseldorf treten die Zöllner den Reisenden nun in Blau statt wie bisher in mintgrünen Hemden und tannengrünen Uniformjacken entgegen.

Zeit für den Kleiderwechsel war es allemal: «Die bisherige Dienstkleidung war am 1. Juli 1972 eingeführt worden», sagte Zwengel. Einzelne Uniformteile seien seitdem zwar erneuert beziehungsweise neu eingeführt worden. Nach 46 Jahren sei nun aber die Zeit für einen «großen Wurf» gekommen. Das Bundesfinanzministerium hatte bereits 2012 entschieden, dass eine neue Dienstkleidung eingeführt werden sollte.