Blinde Frau verfolgt und beraubt: Zwei Jahre Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er eine blinde Frau verfolgt, gewürgt und unmittelbar vor ihrer Wohnung beraubt hat, ist ein 38 Jahre alter Drogenabhängiger am Montag vom Amtsgericht Frankfurt zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Darüber hinaus ordneten die Richter die Unterbringung des Mannes in einer Therapieeinrichtung an. Der Angeklagte hatte die Frau, die mit einem weißen Stock und Armbinde eindeutig als sehbehindert zu erkennen war, von einer U-Bahn-Station in Frankfurt-Bornheim bis zu deren Haustüre verfolgt. Dort würgte er die ahnungslose Frau und riss ihr eine Goldkette vom Hals.