Blindgänger-Suche vor Bauarbeiten: Sperrung

Schotten/Hanau (dpa/lhe) - Am ersten Ferienwochenende wird am Hanauer Kreuz eine Verbindungsrampe zur Autobahn 45 in Richtung Würzburg gesperrt. Grund sind Kampfmittelsondierungen, wie Hessen Mobil am Donnerstag berichtete. Nötig ist das, weil ab Juli die Fahrbahn erneuert wird. Das Baufeld liegt in einem Bombenabwurfgebiet aus dem Zweiten Weltkrieg und muss nach Blindgängern abgesucht werden.