Blitzeraktion: Polizei misst an Hunderten Kontrollstellen

In Hessen wird an über 300 Kontrollstellen geblitzt. Foto: Carsten Rehder/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer großen Kontrollaktion auf Hessens Straßen hat die Polizei am Mittwoch mehrere Raser erwischt. Zu den Temposündern gehörte ein Fahrer auf der Bundesstraße 44 bei Biblis in Südhessen, der mit 189 Stundenkilometern statt der erlaubten 100 unterwegs war. Insgesamt ergebe sich zur Halbzeit des europaweit durchgeführten «Speedmarathons» aber ein gemischtes Bild, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwochnachmittag. Geblitzt wurde an rund 300 Kontrollstellen ab 6.00 Uhr morgens. Die Aktion sollte bis 22.00 Uhr laufen. Rund 700 Beamte und Mitarbeiter der Kommunen waren im Einsatz.