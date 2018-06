Blockade vor Abschiebeeinrichtung: Demonstranten weggetragen

Darmstadt (dpa/lhe) - Mehr als 40 Personen haben am Freitag vor der neuen hessischen Abschiebeeinrichtung in Darmstadt demonstriert. Wie die Polizei mitteilte, sind 44 Demonstranten nach einer Sitzblockade vorläufig festgenommen worden. Sie ermittele wegen Landfriedensbruch. Das Aktionsbündnisses «Community for all» hatte mit der Blockade nach Angaben einer Sprecherin gegen die Abschiebung eines Mannes nach Äthiopien demonstrieren wollen. Sowohl nach Angaben der Polizei als auch des Bündnisses blieb es bei Demonstration und Auflösung friedlich. Die Demonstranten hätten nicht versucht, in die Einrichtung einzudringen.