Blutbad in Schnellrestaurant: Prozess öffnet mit Geständnis

Das Land- und Amtsgericht in Frankfurt am Main. Foto: Arne Dedert/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann, der in einem Schnellrestaurant im Frankfurter Hauptbahnhof ein Blutbad angerichtet hat, soll dauerhaft in die Psychiatrie eingewiesen werden. Am ersten Verhandlungstag begründete die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Frankfurt einen entsprechenden Antrag mit der Allgemeingefährlichkeit des laut Gutachten schizophrenen früheren Berufsmusikers. Der 48-jährige Bulgare hatte am 28. Dezember 2017 zunächst einen Mitarbeiter des Restaurants ohne Vorwarnung mit dem Messer angegriffen. Kurze Zeit später griff er einen 75 Jahre alten Rentner an, der von hinten 95 Messerstiche erhielt und mehr als zehn Stunden an seinen lebensgefährlichen Verletzungen operiert werden musste.