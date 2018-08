Blutspuren führen in die Wohnung von hilflosem 75-Jährigen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Blutspuren haben eine 54-jährige Frau im Frankfurter Stadtteil Eschersheim zur Wohnungstür eines Nachbarn geführt und sie die Polizei rufen lassen. Die Spuren waren der Frau am Montagabend im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses aufgefallen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 54-Jährige alarmierte die Ermittler, welche wiederum einen Angehörigen des 75 Jahre alten Bewohners kontaktieren konnten. Nach dem Aufschließen der Tür fanden sie den Mann blutend und hilflos in der Wohnung. Die Verletzungen stammten offenbar von einem Sturz. Der Senior wurde in ein Krankenhaus gebracht.