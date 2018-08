Bobby-Car-Fahrer kämpfen um hessische Meisterschaft

Kaufungen (dpa/lhe) - Kinder und Erwachsene fahren von heute an auf Bobby-Cars in Kaufungen (Kreis Kassel) um die Wette. Dort findet die hessische Big-Bobby-Car-Meisterschaft statt. Gefahren werde mit den Rutschautos auf einer 600 bis 700 Meter langem abschüssigen Strecke, erklärte Organisator Rolf Müller vom Verein Naturfreunde. Erwartet werden rund 90 Fahrer. Während am Samstag in der Jugend- und Amateurklasse gefahren wird, gehen am Sonntag die Kinder und Profis an den Start. Es handele um einen Meisterschaftslauf mit Weltranglistenwertung.