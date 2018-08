Bobic hat weiter Ziele: «Spüre die Wucht dieses Vereins»

Frankfurt/Main (dpa) - Sportvorstand Fredi Bobic sieht nach seiner langfristigen Vertragsverlängerung weiter große Ziele beim deutschen Pokalsieger Eintracht Frankfurt. «Für mich ist der Weg noch nicht beendet, darum war es für mich auch keine große Frage, bei diesem wunderbaren Verein weiterzumachen. Den Verein, den ich schätzen und lieben gelernt habe», sagte der frühere Bundesliga-Stürmer am Freitag in Frankfurt. Bobic hatte seinen Kontrakt am Donnerstag genauso wie Vorstandskollege Axel Hellmann bis 2023 verlängert. «Fünf Jahre wurden mir angeboten, ich habe da nicht rumdiskutiert», sagte Bobic. Für Hellmann ist die langfristige Zusammenarbeit ein «Signal».