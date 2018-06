Bobic ist Frankfurter EM-Botschafter: «Eine Ehre»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic ist als Botschafter der Stadt für die Fußball-EM 2024 vorgestellt worden. «Für mich ist das eine Ehre. Es macht mich stolz und glücklich», sagte 46-jährige frühere Nationalspieler am Donnerstag. Für ihn sei es «eine Herzensangelegenheit», mit zu einer erfolgreichen Kandidatur beizutragen. Frankfurt ist eine von zehn Städten, die in sechs Jahren Schauplatz der EM sein soll. Das UEFA-Exekutivkomitee wird am 27. September entscheiden, ob Deutschland oder Mitbewerber Türkei den Zuschlag erhält.