Bobic nach dem 1:4: «Bei der Leistung fehlen mir die Worte»

München (dpa) - Sportvorstand Fredi Bobic hat die Fußball-Profis von Eintracht Frankfurt nach dem 1:4 gegen den mit vier Nachwuchskräften angetretenen FC Bayern scharf kritisiert. «Bei der Leistung fehlen mir schon die Worte. Wenn wir so weiterspielen, holen wir keinen Punkt mehr», schimpfte Bobic am Samstagabend in München.