Bobic verteidigt Kovac

München (dpa) - Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hat seinen ehemaligen Trainer Niko Kovac trotz der derzeitigen Krise beim FC Bayern verteidigt. «Ihn als einziges Problem hinzustellen, das sehe ich komplett anders. Ein neuer Trainer hin oder her: Was soll der erstmal besser machen?», fragte Bobic am Sonntag in der Sendung «Doppelpass» von Sport1. Kovac hatte Pokalsieger Frankfurt im Sommer verlassen, um zum deutschen Rekordmeister zu wechseln. Nach zwölf Spieltagen liegen die Münchner in der Tabelle hinter der Eintracht, die zuletzt neun von zehn Pflichtspielen gewonnen hatte.