Börsengang: Akasol muss Abstriche bei Ausgabepreis machen

Wegen der hohen Anzahl neuer Aktien haben die Altaktionäre künftig einen geringeren Anteil am Unternehmen als erhofft. Nach Abschluss des Börsengangs werden rund 40 Prozent der Akasol-Anteile an der Börse gehandelt. Die Papiere sollen erstmals an diesem Freitag (29.6.) an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Akasol will die eingenommenen 100 Millionen Euro in seinen Geschäftsausbau stecken, um noch stärker vom Trend zur Elektromobilität zu profitieren.