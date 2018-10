Börsenskulptur «Bulle und Bär» wird 30 Jahre alt

Frankfurt/Main (dpa) - Die bekannte Skulptur «Bulle und Bär» auf dem Frankfurter Börsenplatz wird am Samstag 30 Jahre alt. Das Duo, dass das Auf und Ab der Kurse symbolisiert, wurde beim Frankfurter Bildhauer Rainer Dachlauer zum 400-jährigen Börsenjubiläum im Jahr 1985 beauftragt. Am 6. Oktober 1988 wurden «Bulle und Bär» dann der Stadt übergeben, wie die Deutsche Börse am Donnerstag mitteilte.