Bombe auf US-Truppengelände in Baumholder gefunden

Bereits am Mittwoch sei an der Baustelle eine US-amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Diese sei am Mittwoch entschärft und weggebracht worden. Die Baggerarbeiten finden laut Sprecher in der Nähe der Kasernengebäude statt, weil dort Heizungsrohre erneuert werden. In Baumholder sind rund 3000 Soldaten stationiert.