Bombenentschärfung: Räumung von Kindergarten und 250 Häusern

Bensheim (dpa/lhe) - Im südhessischen Bensheim soll am (morgigen) Dienstagvormittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Dafür müssen am Morgen rund 250 Häuser und ein Kindergarten geräumt werden, wie die Polizei mitteilte. Davon sind rund 1000 Menschen betroffen. Bauarbeiter hatten die amerikanische Fliegerbombe am Montagmorgen entdeckt. Der Sprengkörper wiegt nach ersten Schätzungen 130 Kilogramm und hat zwei mechanische Zünder.