Bombenfund in Frankfurt: Nächtliche Entschärfung geplant

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei Bauarbeiten im Osten Frankfurts ist eine etwa 50 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Experten des Kampfmittelräumdienstes wollen den Sprengkörper im Stadtteil Seckbach noch in der Nacht entschärfen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Bis 11 Uhr abends müsse das Gebiet um den Fundort in einem Radius von 400 Metern evakuiert werden. «Zum Glück ist dort viel Industrie», sagte der Sprecher zu den Auswirkungen auf die Wohnbevölkerung. Dennoch müssten etwa 1400 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr wollte noch am Abend auf ihrer Webseite über Absperrungen und das Evakuierungsgebiet informieren. Die Entschärfung der Bombe sei gegen Mitternacht geplant.